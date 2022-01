Idealny kierunek na urlop zimą. Boskie widoki, brak testów i pewna pogoda

Do Meksyku przyjechało w ubiegłym roku 31 mln turystów. To więcej niż do Turcji czy Hiszpanii. Wszystko dlatego, że - mimo kolejnych fal pandemii - Meksyk nie tylko nie zamykał granic, ale i nie wymagał testów od podróżnych. Turyści, którzy dziś chętniej wybierają podróż do krajów bez kosztownych formalności, docenili ten fakt.