Unia Europejska za swobodą podróżowania. Część krajów całkowicie znosi restrykcje

Łatwiej do Austrii i Norwegii

Do Austrii łatwiej wjechać już od 24 stycznia. Najważniejsza zmiana to zniesienie wszelkich ograniczeń dla osób, które są zaszczepione przeciwko COVID-19 trzema dawkami. Mogą one swobodnie wjeżdżać do Austrii niezależnie od kraju, z którego przybywają. Jednak negatywny wynik testu PCR jest nadal wymagany od osób, które zostały zaszczepione tylko dwukrotnie.