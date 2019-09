Innowacyjny pomysł SAS-u. Pasażer będzie mógł kupić biopaliwo do samolotu

Skandynawska linia lotnicza SAS wprowadza ofertę dla pasażerów, którzy chcą pomóc w walce ze zmianami klimatu. Będzie można wykupić 20 min. lotu, gdy samolot będzie napędzany biopaliwem, które emituje o wiele mniej dwutlenku węgla niż paliwa konwencjonalne.

Biopaliwo emituje bowiem nawet do 80 proc. mniej dwutlenku węgla niż konwencjonalne paliwo samolotowe. SAS planuje zmniejszyć emisję CO2 o 25 proc. do 2030 r. Jednak na przeszkodzie do zrealizowania tego celu stoi kilka czynników. Jak choćby wspomniana już cena biopaliwa.

Opcja wprowadzona przez linię lotniczą umożliwia pasażerowi zakup czasu, w którym samolot będzie napędzany biopaliwem. Cena 20 minut zasilania paliwem alternatywnym to 10 euro (ok. 43 zł) lub 10 dolarów (ok. 39 zł). Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to 20 min. średniego zużycia na pasażera.