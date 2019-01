Iran karze Polskę. Wstrzymuje wydawanie wiz naszym rodakom

Najpierw został odwołany "Polski Tydzień Filmu" w Teheranie, teraz ambasada Iranu w Warszawie wstrzymała tymczasowo wydawanie wiz naszym rodakom. Decyzja jest wynikiem napiętej sytuacji politycznej pomiędzy Polską a Iranem.

Osoby, które chciały w najbliższym czasie aplikować o wizę irańską, muszą odłożyć plany na inny termin. Wydawanie "przepustek" uprawniających do wjazdu na teren Iranu zostało dla Polaków tymczasowo wstrzymane. Informację potwierdzili pracownicy ambasady w rozmowie z portalem fly4free.pl.

Osoby, które mimo wszystko będą chciały lub muszą udać się w najbliższym czasie do Iranu, muszą się liczyć z wysokim ryzykiem niepowodzenia zdobycia wizy. Jedyną możliwością, nie gwarantującą sukcesu, jest próba zdobycia jej na lotnisku, po przylocie do Teheranu. Turysta musi posiadać przy sobie bilet powrotny, paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy), potwierdzenie rezerwacji hotelu i ubezpieczenie turystyczne.