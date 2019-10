Izrael przyciąga jak magnes. Wyjątkowa różnorodność na każdym kroku

Co niezwykłego ma w sobie Izrael, że coraz więcej młodych ludzi chce odwiedzić to niewielkie państwo? Miasto przyciąga nie tylko chrześcijan, zainteresowanych pielgrzymką do Ziemi Świętej, ale także fascynatów mody, celebrytów, DJów, czy osoby szukające kulinarnych doznań.

Izrael przyciąga coraz więcej Polaków (Shutterstock.com)

Niedawno zdjęciami z piaszczystej plaży w Tel Avivie pochwaliły się gwiazdy polskiego serialu Rodzinka.pl - Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski.

Izrael to miejsce nie tylko dla pielgrzymów! Nie da się nie poczuć fenomenu religii podróżując do Izraela - to państwo żyje religią – na niej jest oparta jego polityka, nastroje społeczne i wszelkie kości niezgody. To tutaj doznać można tzw. syndromu jerozolimskiego, czyli zaburzenia spowodowanego wpływem atmosfery miejsc związanych z historią biblijną.

- Syndrom ten może dotknąć pielgrzymów i turystów przybywających do tego jakże ważnego dla wielu religii i narodów miejsca. Poczucie istotności, niezwykła atmosfera i historia, która staje się tu bardzo namacalna, może udzielić się w postaci pozytywnych bądź negatywnych zaburzeń urojeniowych – mówi Justyna Śliwińska z portalu Wakacje.pl. - Raczej mało prawdopodobnym jest, że podróżując do Izraela doświadczymy tego ekstremum,

z pewnością jednak możemy liczyć tu na silne wrażenia i mocną różnorodność przeżyć – dodaje.

A jest w czym wybierać! Począwszy od biblijnej Jerozolimy - świętego miejsca trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, które podziwiać można z wierzchołka Góry Oliwnej bądź krocząc ostatnią drogą Chrystusa – Via Dolorosa aż do Bazyliki Grobu Pańskiego. Przy Ścianie Płaczu westchniemy z zadumą, żeby następnie udać się do kolejnych miejsc religijnych artefaktów – Betlejem, Nazaretu, czyli miasta, w którym wychował się Jezus, miejsca winnego cudu - Kany Galilejskiej, najstarszego miasto świata, czyli Jerycha – można wymieniać w nieskończoność.

Słona woda, pustynie i najlepsza strefa gastronomiczna świata Natomiast Izrael to także tętniący życiem Tel Awiw ze wspaniałą, wpisaną na listę UNESCO bauhausową architekturą i szerokimi śródziemnomorskimi plażami. Rewelacyjna scena muzyczna, na której chcą się znaleźć najwybitniejsi DJ’e z całego świata. Znaleźć tu można jedną z najlepszych na świecie stref gastronomicznych, której oferta nie ogranicza się jedynie do uwielbianych przez wszystkich falafeli i hummusu.

W Izraelu zlokalizowana jest nie jedna, a dwie pustynie - Judzka i Negew, które zaskakują swym bezkresem, kolorytem i radosnymi Beduinami. Tutaj można zażyć kąpieli w najbardziej zasolonym akwenie wodnym - Morzu Martwym, lub zanurkować wśród kolorowych raf Morza Czerwonego. Odnaleźć tu można rzymskie ruiny, arabskie miasteczka i żydowskie kibuce, czyli niesamowitą mieszankę kultur, cywilizacji i religii oraz święte miejsce Żydów, Arabów i chrześcijan!

Jakie inne miejsce na świecie jest w stanie zapewnić taką różnorodność? Co więcej, Izrael niejednokrotnie wprawi nas w zakłopotanie - z jednej strony restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi ubioru np. w Jerozolimie, z drugiej strony - zupełnym brakiem zasad w bardzo tolerancyjnym i otwartym Tel Avivie. W jednym mieście spotykamy Arabów i Żydów starających się żyć w symbiozie, w innym widzimy kompletne tego przeciwieństwo. Cokolwiek by o Izraelu nie napisać - żadne słowa nie są w stanie opisać tych przeżyć i emocji, co doświadczenie ich na własnej skórze, ale jedno jest pewne - warto! Ekscytacja i zachwyt będzie towarzyszyć podróżującym tam osobom na każdym kroku! Izrael jest coraz bardziej dostępny dla turystów Wraz ze wzrostem popularności tego kierunku otworzyły się możliwości jego zwiedzania. Można pokusić się o stwierdzenie, że różnorodność Izraela ma obecnie swoje odbicie w ofertach biur podróży, które udostępniają coraz więcej alternatywnych opcji zwiedzania. Znaleźć można oferty zarówno dla osób zainteresowanych wyłącznie leniuchowaniem nad Morzem Czerwonym, jak i dla zafascynowanych biblijnymi przypowieściami podróżników czy też poszukiwaczy modernistycznych perełek architektonicznych. Ceny wycieczek do Izraela zaczynają się już od 1700 złotych i można śmiało zaplanować ekspedycję na dowolny miesiąc w roku - pogoda każdorazowo będzie nas rozpieszczać. W okresie wiosenno- letnim można liczyć na średnią temperaturę w okolicach 30 stopni Celsjusza, zimą - nieco ponad 20 stopni. Może warto rozważyć ucieczkę przed jesienną słotą?

Amatorów intensywnego zwiedzania zadowoli bardzo bogata i rozbudowana oferta wycieczek objazdowych. Można znaleźć nie tylko propozycje wyprawy w obrębie Izraela, ale również opcje łączone z Jordanią, których ceny zaczynają się od 2580 złotych, bądź Jordanią i Egiptem, za które zapłacimy od 2820 złotych za osobę.