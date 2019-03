Jak na Karaibach. Polska potrafi zdumiewać

Lazurowa woda i przepiękne widoki. Czy to Karaiby? Nie. Polska. Takie widoki można podziwiać niecałe 150 km od Poznania.

Mowa o jeziorze Osadnik Gajówka, które nazywane jest również Lazurowym Jeziorem, bo jego barwa ma właśnie taki kolor. I choć odcień akwenu przywodzi same romantyczne myśli i nastraja do kąpieli – nic z tych rzeczy. Wstęp jest wzbroniony, bo to nie zbiornik rekreacyjny, a… fragment dawnego wyrobiska Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Zostało one wypełnione wodą i obecnie stanowi składowisko odpadów paleniskowych - popiołów oraz żużlu. Błękitny kolor wody wynika z dużej zawartości węglanu wapnia.