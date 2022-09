Jak Polka pokochała Tajlandię. "Można tysiąc razy odwiedzić ten kraj i za każdym razem będzie on inny"

Ewelina Thepphaboot: Odwiedziłam wiele zakątków świata, ale dopiero w Tajlandii poczułam się jak w domu. Siedem lat temu, gdy po raz pierwszy wyszłam z lotniska w Bangkoku, doszłam do wniosku, że nie potrzebuję już lecieć dalej. To uczucie towarzyszy mi do dzisiaj. Nie mam w sobie chęci poznawania kolejnych krajów, ciągłego przemieszczania się i poszukiwania. Może to banalne, ale wszystko sprowadza się do miłości, to ona mną kieruje. To radość i chęć eksploracji, coraz głębszego zanurzania się w tym kraju, nieustannym poznawaniu go. Bo to faktycznie tak jest, że im więcej wiemy o danym kraju, tym bardziej jesteśmy świadomi tego, jak niewiele go rozumiemy.