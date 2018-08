Jak spakować się na wakacje z dziećmi?

Rodzinne wakacje to idealna okazja, by spędzić wspólnie beztroski czas, naładować akumulatory i nagromadzić całą masę cudownych wspomnień, do których będziecie z radością wracać przeglądając po latach zdjęcia

Letnie wspólne wyjazdy sprzyjają budowaniu bliskich więzi z dziećmi, na co nie zawsze jest czas podczas zabieganego roku szkolnego. Jeśli już macie zaplanowany urlop, wybrane miejsce i datę wyjazdu, to pomyślcie zawczasu, co ze sobą zabrać i jak się spakować. Nie zostawiajcie tego zadania na ostatnią chwilę. Wiele osób uważa pakowanie za najgorszą część wyjazdu, nawet jeśli podróżują w pojedynkę. Jeśli jednak dodamy do tego spakowanie na przykład dwójki dzieci w różnym wieku, to naprawdę może nam się zrobić gorąco już na samą myśl o przygotowaniu walizek. Mamy nadzieję, że nasz mini poradnik dotyczący pakowania na wakacyjny wyjazd z dziećmi okaże się dla Was przydatny i zaoszczędzi Wam dużo czasu i nerwów.

Dobry plan to podstawa

Zanim zaczniesz wkładać, często na oślep, różne rzeczy do walizek, przygotuj sobie plan działania i listę. Najlepiej zrób to na kilka dni przed datą wyjazdu. Gdy położysz już dzieci spać i będziesz mieć wolną chwilę, usiądź wygodnie w fotelu, z kubkiem dobrej herbaty, kartką i ołówkiem w ręce. Jeśli wolisz, możesz oczywiście zasiąść przed komputerem i spisywać wszystko w notatniku. Osobiście polecam jednak kartkę, którą możesz nosić przy sobie przez kilka kolejnych dni, by zaglądać w notatki, dodawać, to o czym zapomniałeś lub skreślać to, co jednak zbędne. Takie metodyczne podejście do pakowania, pozwoli Ci zabrać rzeczy naprawdę potrzebne i przemyślane, dostosowane do charakteru wyjazdu i pogody. (Dowiedz się więcej o tym jak spakować się na wakacje tutaj: https://r.pl/blog/jak-sie-spakowac-na-wczasy.) Przez te kilka dni będziesz mieć również okazję, by sprawdzić, czy ubrania, które chcesz zabrać są uprane i uprasowane, czy dzieci na pewno nie wyrosły z butów, które im kupiliście 3 miesiące temu z myślą o wakacjach, itd. Jeśli okaże się, że czegoś Wam brakuje, to będziesz mieć jeszcze czas na uzupełnienie braków w garderobie. Na dzień przed wyjazdem nie pozostanie Ci już nic innego, jak ze spokojem wyjąć walizki z szafy i zapełnić je przedmiotami z listy.

Przygotowując swój plan, weź pod uwagę:

• dokąd jedziecie,

• pogodę na miejscu,

• charakter wypoczynku, na jaki się nastawiacie (czy będziecie głównie relaksować się przy basenie, czy może raczej będziecie aktywnie zwiedzać okolice),

• rodzaj i ilość bagażu, jaki możecie zabrać (pamiętajcie, żeby sprawdzić wytyczne linii lotniczych co do wagi i rozmiaru walizek).

O czym należy pamiętać pakując ubrania na rodzinne wakacje?

Nie odkładaj prania, suszenia i prasowania na ostatnią chwilę. Zawsze lepiej to zrobić kilka dni wcześniej, by mieć spokojną głowę. Z pewnością nie musicie na co dzień używać tych samych ubrań, które zamierzacie zabrać na wakacje. Dzięki takiemu przygotowaniu, nie będziecie się musieli stresować praniem niezbędnych ubrań na ostatnią chwilę przed wylotem.

Zasadniczo wszyscy mamy tendencję do zabierania na wakacje znacznie więcej ubrań niż naprawdę potrzebujemy. Ile razy staliście nad walizką z kolejną parą spodni, zastanawiają się jak je tam upchać, bo „może się przydadzą”. Czy na 10-dniowy wyjazd potrzebujemy 10 par spodni? Raczej nie, zazwyczaj wystarczą dwie. Przygotuj te ubrania, które chcesz zabrać, a następnie zmniejsz ich ilość o mniej więcej jedną trzecią.

W podróż z dziećmi warto spakować coś na przebranie do bagażu podręcznego, bo jak wiadomo mogą nas spotkać różne przygody. Dla małych dzieci zabierz kilka zestawów ubrań z krótkim i długim rękawem, dla młodzieży i dorosłych wybierz rzeczy, które można w dowolny sposób ze sobą miksować i zestawiać, dzięki czemu będziesz mieć więcej możliwości stylizacyjnych. Zaangażuj starsze dzieci w proces pakowania, niech one też przygotują listę rzeczy do zabrania. Pamiętaj tylko, żeby nie powierzyć im zadania samodzielnego spakowania się na dwutygodniowe wakacje, bo może się to skończyć niezłą niespodzianką. Niech dzieci uczestniczą w przygotowaniach, ale pod Twoim nadzorem, w ten sposób nauczą się, jak podchodzić do wyjazdu z głową, o czym warto pamiętać, a jakie gadżety czy ubrania są na urlopie zbędne.

Nawet jeśli wybieracie się do ciepłych krajów, warto wrzucić do walizki cieplejsze ubrania, jak lekkie bluzy lub sweterki, ponieważ wieczory nawet w tropikach potrafią być rześkie. Nie zapomnij o kostiumach kąpielowych dla całej rodziny, choć najczęściej w turystycznych miejscowościach nie będziecie mieć problemu z zakupieniem nowych.

Niezbędnik podróżującego rodzica

Potrzeby naszych dzieci zmieniają się wraz z ich dorastaniem. To oczywiste, że zupełnie inne rzeczy musimy spakować podróżując z niemowlakiem, a inne – z nastolatkiem. Im dziecko jest starsze, tym jego pakowanie na wakacje jest coraz bardziej podobne do naszego. Musimy pamiętać o odpowiedniej ilości koszulek, długich i krótkich spodni, bielizny na zmianę. Warto też zawsze zabrać coś, co umili dzieciom podróż: książki, odtwarzacz mp3 lub tablet do oglądania filmów. Nie bierzcie ze sobą wszystkich gadżetów, jakie macie w domu, pozwólcie dziecku zdecydować, jaki rodzaj rozrywki najbardziej mu będzie pasował.

Nie ma co ukrywać, najwięcej problemów może przysporzyć spakowanie się na wyjazd – zwłaszcza pierwszy – z kilkumiesięcznym niemowlęciem. Oto lista rzeczy, o których warto pamiętać:

• zapas pieluszek, wystarczający na kilka pierwszych dni pobytu, resztę możesz uzupełnić na miejscu, gdy już zrobicie rozeznanie,

• wilgotne chusteczki,

• krem ochronny i krem z wysokim filtrem UV,

• kosmetyki, których używacie do codziennej pielęgnacji – na wakacjach nie warto eksperymentować z nowymi produktami, lepiej postawić na te już wypróbowane,

• podręczna apteczka,

• butelki ze smoczkiem,

• mleko w proszku i/lub kilka słoiczków z gotowym jedzeniem.