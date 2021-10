Jak wyrobić paszport? Porady krok po kroku

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Odpowiednio wypełniony wniosek należy złożyć do najbliższego punktu paszportowego - najczęściej jest to urząd wojewódzki. Wszystkie punkty znajdują się na stronie internetowej gov.pl. Tam należy wejść w podstronę "Urzędy, Instytucje i placówki RP", a następnie kliknąć zakładkę "Urzędy Wojewódzkie". Poniżej wyświetli się lista punktów paszportowych. Osoby mieszkające za granicą muszą udać się do placówki konsularnej.