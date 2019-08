Jakie napiwki zostawiać na wakacjach? Podpowiadamy

Ponad połowa ankietowanych Polaków czuje się zdezorientowana zostawiając napiwek za granicą. Wypada dodać coś do rachunku czy nie? Jaka kwota wpisze się w lokalne zwyczaje i nie obrazi kelnerów?

Niemal połowa Polaków daje napiwki podczas wakacji - 30 proc. badanych dodaje drobną kwotę do rachunku, gdy wymagają tego lokalne zwyczaje, a 19 proc. nawet jeśli nikt tego od nich nie oczekuje, a obsługa okazuje się niemiła.

Sam wakacyjny nastrój nie zawsze jednak wystarczy - prawie co trzeci (32 proc.) urlopowicz z Polski daje napiwek tylko, jeśli obsługa w restauracji rzeczywiście spełni jego oczekiwania. Zapewne dlatego też większość badanych (46 proc.) woli sama decydować o wysokości napiwku i nie chciałaby, aby był on wliczony w rachunek. Jednak przy dobrym serwisie, Polacy są hojni i najczęściej zostawiają 9-10 proc. wartości zamówienia. Co piąta osoba uważa jednak, że 5-6 proc. w zupełności wystarczy jako podziękowanie za dobrą obsługę.