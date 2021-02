Jakim uczniem był Kim Dzong Un? Oto co mówią o nim szkolni koledzy oraz nauczyciele

Urodzony w 1984 r. Kim Dzong Un pierwsze dwanaście lat swojego życia spędził w Korei Północnej (więcej o jego dzieciństwie przeczytacie w tym artykule). W 1996 r. wyjechał jednak do Szwajcarii, aby podjąć naukę w prywatnej Międzynarodowej Szkole w Bernie, gdzie roczne czesne wynosiło bagatela 20 tys. dolarów. W tym samym czasie setki tysięcy Koreańczyków umierały z głodu.

Problemy z nauką języków obcych

Rzecz jasna Kim Dzong Un wyjechał do Europy incognito, pod przybranym nazwiskiem "Pak". Oficjalnie podawał się za syna północnokoreańskiego dyplomaty. Była analityczka CIA Jung H. Pak w książce Kim Dzong Un. Historia dyktatora przytacza relacje kolegów z klasy przyszłego dyktatora.

Dowiadujemy się z nich między innymi, że początkowo Kim Dzong Un: "nie radził sobie z angielskim. Mówił z mocnym akcentem i musiał pobierać dodatkowe lekcje". Niewiele mu one pomogły. Młody Kim zdecydowanie nie był orłem (chociaż podobno nieźle szło mu z matematyką). Trudno zatem się dziwić, że "nie odnosił w tej szkole wielkich sukcesów".

Zgodnie z informacjami jednego z południowokoreańskich ekspertów, na które powołuje się Jung H. Pak, zaledwie po dwóch latach przyszły wódz Korei Północnej "przeniósł się do mniej wymagającej publicznej Międzynarodowej Szkoły w Bernie".

Nauka niespecjalnie go interesowała

Nie byliśmy największymi tępakami w klasie, ale nie byliśmy też prymusami. Zawsze plasowaliśmy się gdzieś pośrodku. Un bardzo się starał komunikować, ale nie radził sobie z niemieckim i krępował się, kiedy wzywano go do odpowiedzi. Nauczyciele, widząc, że jest mu ciężko i że pali się ze wstydu, dawali spokój i przechodzili do kolejnego ucznia.