Jarosławiec ma sztuczną plażę. Zdjęcia z lotu ptaka zapierają dech w piersi

Jarosławiec (gmina Postomino) to miejscowość położona niedaleko Słupska. Jej mieszkańcy mogą cieszyć się najczystszą sztuczną plażą w Polsce. Urokliwe miejsce zostało okrzyknięte polskim Dubajem.

Jeszcze w marcu powierzchnia plaży zajmowała zaledwie 3 hektary. Specjalnie na sezon urlopowy powiększono ją o kolejne 2,5 hektara. Jest to największa sztuczna plaża w Europie. W okolicach Jarosławca na próżno szukać ośrodków przemysłowych czy ujść większych rzek, co przekłada się na jedno z najczystszych kąpielisk w Polsce.

Na plaże warto wybrać się w poszukiwaniu bursztynu. Najwięcej można go znaleźć zaraz po sztormach. W okolicach wybrzeża można natknąć się na cumujące przy nim kutry, z których rybacy oferują przyjezdnym świeże ryby. Warto także wybrać się na spacer po klifach- rozciągają się one na długości 2 kilometrów, a najwyższe z nich osiągają wysokość nawet 45 metrów. Stanowią one naturalne punkty widokowe, z których można zrobić niesamowite zdjęcia morza.