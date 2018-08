Jeden kraj, kilka światów. Grecja kontynentalna w sam raz na późne lato

Osoby, które wybierają się na wakacje w Grecji zwykle biorą na cel jedną z urokliwych wysepek pokroju Santorynu. Tymczasem amatorzy długich plaż, lazurowej wody, jak i również pieszych wędrówek wybiorą Grecję w wersji kontynentalnej.

Zależnie od oczekiwań, można wybrać się na Chalkidiki, które kuszą malowniczymi zatokami, lub zwiedzić pełen zabytków antycznej kultury Peloponez. Między Salonikami , a Atenami rozpościera się natomiast wypchana po brzegi kurortami Riwiera Olimpu, w której imprezy trwają do białego rana.

Półwysep Peloponeski

Rozległy półwysep świetnie sprawdza się jako miejsce wycieczek fakultatywnych. Największe pasmo górskie Peloponezu – Tajget – to doskonała okazja dla amatorów pieszych wycieczek. Turyści polecają górskie szlaki zarówno wiosną, jak i późnym latem i wczesną jesienią, gdy temperatura nie daje się we znaki. Będąc na szlaku, warto przede wszystkim zwiedzić opuszczone miasteczko Mistra, najlepiej na świecie zachowany przykład miasta bizantyjskiego. Poza zamkiem i kilkoma klasztorami znajduje się tam również słynny Pałac Despotów.

Chalkidiki

Północne wybrzeże Morza Egejskiego oraz miasto Saloniki, stojące u wrót Półwyspu Chalcydyckiego, to miejsce idealne dla tych, którzy poszukują chwili wytchnienia od zatłoczonych miejscowości wypoczynkowych. Saloniki nie są typowym kurortem, lecz mimo tego w mieście znajdziesz wiele zabytków, atrakcji czy punktów gastronomicznych. Warto zwiedzić chociażby najstarszy zabytek miasta, czyli Rotundę z III wieku n.e. Pierwotne plany zakładały, że budynek będzie świątynią poświęconą rzymskim bogom, jednak za czasów Teodozjusza Wielkiego stworzono tam kościół pod wezwaniem św. Jerzego. W XVI wieku pełnił natomiast funkcję meczetu, co widać po wybudowanym obok minarecie.

Osoby, które chcą zakupić pamiątki, ominą z dala centra handlowe i wybiorą się na jeden z charakterystycznych bazarów. Modiano, czyli jeden z największych targów w Salonikach przyciąga nie tylko rdzennych mieszkańców, ale mnóstwo turystów. To właśnie tam można poczuć ducha greckiego miasta.

Riwiera Olimpijska

U stóp świętej góry Greków rozciąga się sieć kurortów i miejscowości wypoczynkowych nosząca miano Riwiery Olimpijskiej. Począwszy od Zatoki Termajskiej na północy, aż do wąwozu Tempi na południu, można znaleźć długie i szerokie plaże z rozległymi terenami wypoczynkowymi. Z drugiej strony osoby, które nie chcą spędzić całego pobytu nad wodą, mogą pokusić się o wycieczki na zachód. Wejście na Olimp to jedna z największych atrakcji tej części kraju, jednak musisz mieć na uwadze, że podróż będzie czasochłonna. Na szczęście można się zabezpieczyć, wykupując nocleg w tamtejszym schronisku. Warto zrobić to odpowiednio wcześniej, zwłaszcza w sezonie letnim.