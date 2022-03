Jeden z największych hitów wiosny. Kiedy jechać w Tatry, żeby zobaczyć krokusy?

– Skupiska krokusów, nazywanych często przez górali "tulipankami", można spotkać nie tylko w Dolinie Chochołowskiej, ale również w innych miejscach Tatr i Podhala - podkreśla Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Są to na przykład Dolina Kościeliska, Kalatówki, Kopieniec, Droga pod Reglami, Toporowa Cyrhla, Kościelisko, Witów czy Dzianisz. Co roku zachęcamy też do korzystania z transportu publicznego, promujemy kodeks miłośnika krokusów, zapraszamy do odpowiedzialnego obcowania z przyrodą. Tatry należą do nas wszystkich, a to zakłada też wspólną odpowiedzialność za to miejsce - apeluje dyrektor.