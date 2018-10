Wybrzeże Egejskie kontra Riwiera Turecka. Porównujemy tureckie regiony

To, którą okolicę na wakacje w Turcji najlepiej wybrać, uzależnione jest od naszych preferencji. Na Riwierze Tureckiej oraz na Wybrzeżu Egejskim na dłużej zatrzymają nas pewna pogoda, atrakcje, ciepłe morza i pyszna kuchnia. I to w dobrej cenie.

Wybrzeże Egejskie na wakacje

Egejska część Turcji ma licznych fanów, którzy w tym malowniczym rejonie doceniają nie tylko boską lagunę Oludeniz (ze spokojną wodą, idealną dla rodzin z dziećmi, a te widoki...) i przepyszne, świeżutkie falafele , doskonale reprezentujące turecką kuchnię . Turcja Egejska obejmuje swoim zasięgiem tak naprawdę zachodnią, nadmorską część kraju, włączając w to najistotniejsze miejscowości wypoczynkowe od Izmiru, przez Kusadasi, Didim i Bodrum aż po Marmaris .

Czyste i błękitne Morze Egejskie idzie tutaj w parze z przyjemniejszym klimatem niż na riwierze, nie odczuwa się więc tak dokuczliwie skwaru czy duchoty w szczycie sezonu letniego. Linia brzegowa okolicy jest również zdecydowanie bardziej urozmaicona, a zatoczki oraz skałki wzbogacają krajobraz piaszczystych bądź kamienistych i iście pocztówkowych plaż. Form aktywności jest całe mnóstwo i coś dla siebie znajdą miłośnicy uprawiania sportów wodnych, całe rodziny z najmłodszymi pociechami oraz fani nocnych szaleństw na parkiecie do białego rana.

Jakie jest malownicze Wybrzeże Egejskie?

Turcja Egejska to przede wszystkim zakątek różnorodny. Bogactwo pięknej przyrody, wodne szaleństwa, parki rozrywki, tradycyjne targi i bazary, śliczna ceramika, smaczna chałwa czy faszerowane kwiaty kabaczka tworzą wspaniałą atmosferę, sprzyjającą udanemu urlopowi. Bardzo wyraźnie nad Morzem Egejskim są wpływy zachodniego sąsiada, Grecji .

Grecy mieszkali na wybrzeżu w zasadzie już od czasów antycznych i obie kultury wzajemnie się tutaj przenikały, pozostawiając po sobie ślady w postaci interesującej zabudowy, sztuki (chociażby rzeźb) oraz przedmiotów użytkowych niezbędnych na co dzień. Oszałamiająca laguna Oludeniz widziana po raz pierwszy budzi wątpliwości, czy na pewno nie przyjechaliśmy właśnie w tropiki, a widok, który ukazał się naszym oczom to nie jedna z rajskich plaż w dalekiej, egzotycznej Tajlandii . Otoczenie gór wzmaga konsternację debiutującego w tej części Wybrzeża Egejskiego urlopowicza. Jest pięknie, zielono i zdecydowanie warto zostać na dłużej.

Riwiera Turecka bardziej znanym zakątkiem

Riwiera Turecka na południowym-zachodzie kraju w basenie Morza Śródziemnego figuruje w ofercie biur podróży znacznie dłużej niż Wybrzeże Egejskie, a dodatkowo liczba czarterów w te okolice w upalnym sezonie wakacyjnym zdecydowanie dominuje. Przy większej konkurencji ceny mogą również wydawać się atrakcyjniejsze, bo poszczególnie zakątki regionu rywalizują ze sobą. Jeśli jeszcze korzystamy ze świetnych ofert typu Riwiera Turecka last minute, na wczasy w tym szalenie popularnym kierunku turystycznym naprawdę nie wydamy dużo. I to z przelotami, transferami i zazwyczaj w komfortowej formule all inclusive.