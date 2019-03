Jedne z najdziwniejszych zwierząt na świecie. Niektórych niedługo zabraknie

Niektóre z nich wyglądają niczym postacie z kresków, inne jak efekty mutacji genetycznej. Choć większości z nich grozi wyginięcie, niektóre wciąż można spotkać na swojej drodze.

Jest to jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny palczakowatych. Zalicza się do lemurów, które zamieszkują Madagaskar. Aż do lat 60-tych uważano go za gatunek wymarły, lecz wtedy na nowo odkryto, że wciąż prowadzi nocny tryb życia na wyspie u wybrzeży Afryki. Jest bardzo pożytecznym zwierzęciem, gdyż za pomocą środkowego palca wyciąga szkodniki spod kory drzew, które są jego pożywieniem.