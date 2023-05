Jedno z najbardziej słonecznych miejsc w Europie. Przyciąga turystów i celebrytów

Na przybyłych czeka tutaj wyjątkowe miasteczko westernowe, rezerwat przyrody, w tym ponad dwieście gatunków zwierząt, centrum edukacyjne oraz ogród botaniczny. Do dyspozycji odwiedzających są także restauracje i dwa pokaźnych rozmiarów baseny. Cena biletu wstępu do parku to 26 euro (ok. 120 zł). Dzieci do lat 4 do 12 płacą 17 euro (ok. 80zł).