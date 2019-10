Jedno z najmniejszych państw świata przeżywa boom. Odwiedza je coraz więcej turystów

Niewielkie San Marino cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów. To ciekawe miejsce na mapie Europy, które utrzymuje swoją niezależność. Nie ma tu bezrobocia ani długu publicznego. Czy dlatego właśnie zyskuje na popularności? Które jeszcze państwa są chętnie odwiedzane?

Francja, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania – wciąż pozostają na szczycie listy najchętniej odwiedzanych europejskich krajów. Jednak największym wzrostem liczby turystów może pochwalić się San Marino. W 2017 r. republikę niewiele mniejszą od Torunia odwiedziło 78 tys. turystów, czyli o 31,1 proc. więcej w porównaniu do 2016 r. Biorąc pod uwagę fakt, że kraj ten zamieszkuje ok. 33 tys. mieszkańców oznacza to, że San Marino przyjęło ponad dwóch turystów na jednego obywatela.