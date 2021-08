Morskie Oko. Co warto wiedzieć?

Z Morskiego Oka można dojść do innych ciekawych miejsc: nad Czarny Staw pod Rysami, jak również na same Rysy, do Doliny Pięciu Stawów przez Szpiglasową Przełęcz lub Świstówkę Roztocką, Na Wrota Chałubińskiego czy nad Przełęcz Pod Chłopkiem.