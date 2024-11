Jedyna restauracja z gwiazdką Michelin w mieście. Cena kolacji zwala z nóg

W ARCO by Paco Pérez, czyli pierwszej i jedynej restauracji z gwiazdką Michelin w Gdańsku, klienci mają do wyboru dwa menu. Jedno 10-daniowe oraz drugie - menu degustacyjne 24-daniowe, które podzielone jest na trzy części - ogród, morze i las.

Tym, co wszystkich interesuje najbardziej, są jednak ceny. Kolacja w takim miejscu nie należy do najtańszych. Influencerzy pokazali rachunek. Okazuje się, że za 24-daniowe menu degustacyjne trzeba zapłacić... 795 zł od osoby. Z kolei opcja 10-daniowej kolacji to wydatek rzędu 595 zł od osoby. Łatwo przemnożyć, ile musiałaby wydać cała rodzina. Cena przyprawia więc o zawrót głowy, choć trzeba przyznać, że jest to wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Polski.