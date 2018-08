Jesień w Karkonoszach. Największe atrakcje Karpacza i okolic

Jesień to doskonała pora na wyjazd w góry. Temperatury są niższe, więc przyjemniej jest pokonywać szlaki, a krajobraz zamienia się w owitą mgłą rudo-brązową krainę, w której aż chce się być. Jednym z najlepszych kierunków jesiennych są Karkonosze oraz ich stolica, Karpacz.

Karpacz i okolice – zamki, obserwatoria, świątynie

Wiele osób powie, że Karpacz i Karkonosze to kierunek skomercjalizowany, przebrzmiały i nudny. Bo cóż więcej można tam odkryć? Malkontentów jest wielu, ale jeśli ktoś chce poznać te okolice, to na pewno to zrobi. Nawet nie będzie trudno.