Jesienny urlop na Korfu. Teraz będzie o wiele taniej

Pierwsze dni jesieni to ostatnia szansa na niedrogi wypoczynek w pełnym słońcu. Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na urlop i chcą uciec od chłodów, mają teraz doskonałą okazję. Siedmiodniowe wakacje na Korfu kosztują naprawdę niewiele.

Wyspiarskie wakacje w Grecji to doskonały kierunek na jesień. Wysokie temperatury oscylujące w granicach 23-28 st. to standard na wrzesień i pierwsze tygodnie października. Ze względu na swoje położenie deszcz występuje na wyspie nieco częściej niż w pozostałych regionach Grecji. Na szczęście w większości przypadków są to przelotne opady, najbardziej deszczowy czas przypada na grudzień.

Rafy i wraki Morza Jońskiego

Otaczające Korfu Morze jońskie nawet w środku jesieni pozostaje cieplejsze niż Bałtyk w miesiącach letnich. To z kolei sprawia, że wyspa jest idealnym miejscem do uprawiania sportów wodnych. Osoby poszukujące mocnych wrażeń mogą spróbować windsurfingu lub kitesurfingu, a okoliczne rafy przyciągają rokrocznie wielu amatorów nurkowania. W wodach otaczających wyspę znaleźć można podwodne jaskinie, spoczywające na dnie wraki statków czy malownicze rafy niekiedy ukryte tuż pod powierzchnią wody.

Korfu to również piękne, piaszczyste plaże i lazurowa woda. Najpopularniejsze kurorty na wyspie to Sidari i Acharawi na północy oraz Agios Georgios na południu. Pierwsza miejscowość jest niezwykle popularna wśród Anglików, zaś Acharawi kusi turystów niskimi cenami oraz siedmiokilometrową plażą, która jest uznawana za jedną z najczystszych w Europie. Z kolei południowe plaże to alternatywa dla osób, które chcą odpocząć od wszechobecnego zgiełku i hucznych imprez. Plaże są zdecydowanie bardziej wyludnione i dzikie, a na horyzoncie rozciągają się zielone wzgórza i gaje oliwne.

Miasto jak żadne inne

Architektonicznie miasto Korfu nie przypomina większości greckich wysepek, które kojarzą się z białymi domkami i niebieskimi okiennicami. Stanowi raczej jedyne w swoim rodzaju połączenie architektury greckiej i włoskiej, uliczki są długie, ocienione i bardzo wąskie, a wysokie kamieniczki o kolorowych fasadach skrywają przytulne kawiarenki i malutkie sklepiki.