Jesienny weekend z widokiem na góry. Te miejsca są najlepsze na wypoczynek

Bardzo dobrym miejscem do tego, by obserwować góry, jest wieś Czarna Górna położona kilka kilometrów od Białki Tatrzańskiej. To jedna z czternastu miejscowości polskiego Spisza, której największym atutem jest lokalizacja. Domostwa położone są na zboczach porośniętej świerkowym lasem Czarnej Góry na wysokości 700-850 m n.p.m. Dzięki temu można tam znaleźć wiele doskonałych punktów widokowych.