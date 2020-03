Miłośnicy gór na kwarantannie. W sieci pojawiają się zabawne treści

Alessandra Frasca zamieściła w sieci wideo, na którym mężczyzna, w pełnym górskim wyposażeniu wspina się po drabinie, by zetrzeć kurz z regału z książkami. Zamiast haków górskich do pasa ma przypięte środki czystości i szczotkę do kurzu. Dla wzmożenia efektu, nagranie opatrzono dramatyczną muzyką.