Jeździ konno i strzela z łuku. Na raz! Nasza mistrzyni w łucznictwie konnym

Kierując wierzchowcem dosiadem: balansem ciała, dociskiem nóg i bioder, w pełnym galopie napina cięciwę i wypuszcza strzałę w środek tarczy. Łucznictwo konne to widowiskowa dyscyplina, a Polka Anna Sokólska jest w tym sporcie najlepsza wśród kobiet.

Łucznictwo konne do niedawna nie było znane, a dziś Polacy dochrapali się zawodników w światowej czołówce, szanowanych i zapraszanych na najbardziej prestiżowe zawody. Jeśli ktoś chciałby podziwiać ich w akcji, także w Polsce w tym roku nie zabraknie okazji do kibicowania. Naprawdę warto. Niewiarygodni łucznicy – szybcy i precyzyjni – zdają się unosić nad ziemią w pełnej harmonii z wierzchowcem.

Zadziwili Bollywood

Już wtedy Polacy mieli na koncie sukcesy, wygrywali od 2007 r. Ich popisy spodobały się nawet w Bollywood! Producenci filmowi z Indii zaprosili ekipę polskich łuczników konnych na zdjęcia do filmu "Mirzya". Wystąpili w love story na tle pustyni i ośnieżonych gór, jako krewcy bracia porwanej przez ukochanego księżniczki.

Michał Sanczenko, wicemistrz Europy z 2010 r., promuje swoją dyscyplinę, prowadząc firmę AMM Archery, która organizuje szkolenia i warsztaty. To on odkrył talent Ani Sokólskiej i namówił ją do zostania zawodowym sportowcem. Dziewczyna rzuciła pracę w stajni skokowej i całe swoje życie podporządkowała nowej pasji.