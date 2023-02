Joe Biden w Polsce. Lotnisko Chopina nie przewiduje utrudnień w funkcjonowaniu

Joe Biden będzie przebywał w Polsce 21 oraz 22 lutego. Przylot do Warszawy Air Force One, z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie, planowany jest we wtorek rano. Przypomnijmy, że Lotnisko Chopina w Warszawie jest największym portem lotniczym w Polsce. Ma część cywilną i wojskową, na którą przylatują VIP-y.