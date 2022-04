Jaskinie, góry i zamki. Najciekawsze miejsca na Jurze

Pozostałości zamku w Olsztynie to przede wszystkim podzamcze, wieża cylindryczna, wieża sołtysia, baszta studzienna, brama główna z basztą oraz zabudowa powstała w XV i XVI wieku. Zamek od kilku lat przechodzi remont, a naukowcy odkryli pod nim nieznaną wcześniej jaskinię oraz system tuneli podziemnych. Możliwe, że jest to wstęp do wyjaśnienia legendy o podziemnym tunelu łączącym Zamek w Olsztynie z klasztorem na Jasnej Górze w Częstochowie.