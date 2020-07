Jura Krakowsko-Częstochowska. Pod zamkiem w Olsztynie odkryto system tuneli

Jaskinia pamięta czasy neandertalczyków

Przedmioty ze średniowiecza i szczątki zwierząt

Pod dnem jaskini odkryto zaś rozgałęziony system pustek i szczelin. Zdaniem archeologów mogą one prowadzić do nowych, nieznanych jeszcze partii jaskini. Naukowcom udało się jak dotąd pozyskać z nich szczątki zwierząt z czasów epoki lodowcowej lub nawet starszych. Jedne ze szczątków należą do niedźwiedzia, żyjącego ok. 1,8 -0,1 mln lat temu.