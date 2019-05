Już nie za granicą. Polacy coraz chętniej zostają na wakacje w kraju

Cudze chwalicie, swojego nie znacie? Wręcz przeciwnie – Polacy coraz chętniej planują wakacje w kraju. O urlopie w Polsce częściej myślą też turyści z zagranicy.

W tym roku Polacy jeszcze chętniej planują spędzić urlop w kraju. O 32 proc. wzrosła liczba wyszukiwań wakacyjnych noclegów w Polsce w stosunku do lata 2018. Jednak nie tylko lokalnie Polska jest coraz popularniejszym kierunkiem urlopowym. W porównaniu z zeszłym sezonem także zainteresowanie zagranicznych turystów wzrosło o niemal 9 proc.

Urlop w Polsce

Które miejsca w kraju najczęściej planują odwiedzić Polacy? W sezonie letnim największą popularnością cieszą się nadmorskie kurorty. W pierwszej dziesiątce znalazły się zarówno duże miasta, jak i mniejsze nadbałtyckie miejscowości takie jak: Gdańsk , Kołobrzeg , Sopot, Gdynia, Międzyzdroje i Świnoujście. Jednak nie zdominowały one czołówki rankingu – listę ulubionych kierunków Polaków otwiera Warszawa, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przez cały rok. Tuż za nią, na drugim miejscu, uplasowało się Zakopane.

Z kolei zagraniczni turyści chętnie odwiedzają największe miasta: Warszawę, Kraków, Katowice czy Gdańsk, które znalazły się na czele rankingu. Co ciekawe, Katowice cieszą się największym wzrostem liczby wyszukiwań w porównaniu z ubiegłym rokiem – o ponad 126 proc. wzrosło zainteresowanie zagranicznych turystów tym miastem. Niewiele mniejsze wzrosty odnotowały też mazurskie Mikołajki (+107 proc.) oraz Poznań (+64 proc.). Z kolei największy spadek w stosunku do ubiegłorocznych wakacji zanotował Wrocław – do którego liczba wyszukiwań na ten okres spadła o ponad 70 proc.