Kampania #olejolej. Gdańskie zoo w trosce o zagrożony gatunek

Inteligencją dorównują 10-letnim dzieciom. Szybko się uczą, są bardzo przyjazne, ale niestety grozi im wyginięcie. Gdańskie zoo rozpoczęło kampanię #olejolej, do której zaangażowało samicę orangutana Raję, która namalowała kilka obrazów. W ramach akcji można będzie m.in. obejrzeć wystawę jej prac.

Jeśli utrzyma się obecne tempo produkcji oleju palmowego to w 2022 r. zostanie zniszczonych 98 proc. lasów Sumatry i Borneo . Tłuszcz ten wykorzystywany jest na masową skalę, zarówno w kosmetykach (szamponach, mydłach, pastach do zębów, balsamach itd.), jedzeniu (frytkach, pizzach, sosach, mrożonkach itd.), detergentach czy karmach dla zwierząt.

- Chcemy uświadomić jak wyjątkowymi i potrzebnymi zwierzętami są orangutany, pokazać główne zagrożenia dla ich istnienia i wskazać, co każdy z nas może zrobić, by poprawić los orangutanów oraz innych gatunków zagrożonych wyginięciem - tłumaczy, na łamach portalu gdansk.pl, Emilia Salach z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. - Działając na rzecz orangutanów działamy też we własnym interesie - dbamy o swoje zdrowie. Przetworzony olej palmowy, używany do produktów na co dzień, jest bardzo szkodliwy.