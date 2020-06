Kasprowy Wierch – jak kupić bilety przez Internet? Czy działa kamerka online z Kasprowego Wierchu?

Bardzo popularną metodą dostania się na szczyt Kasprowego Wierchu jest wjazd kolejką liniową. Każdego roku z tego środka transportu korzystają tysiące turystów, a widok długiej kolejki do kasy, zlokalizowanej u podnóża szczytu, w sezonie letnim to codzienność. Paradoksalnie w szczycie sezonu na Kasprowy Wierch szybciej można dostać się na własnych nogach niż korzystając z usług przewoźnika, jednak nie każdy może sobie na to pozwolić ze względu na kondycję czy chęć pokazania widoków towarzyszącym dzieciom. Co zrobić, żeby uniknąć długiego czekania w kolejce do kasy? Czy istnieje możliwość zakupu biletu na Kasprowy Wierch przez Internet?

Aby zakupić bilet na Kasprowy Wierch online, należy postępować według następujących kroków:

1. Wejść na oficjalny portal internetowy Polskich Kolei Liniowych (www.pkl.pl)

2. Na stronie głównej kliknąć ikonę "Kup bilet", a następnie wybrać opcję zakupu biletu na wjazd kolejką liniową na Kasprowy Wierch.

3. Uzupełnić podstawowe informacje: datę i godzinę wjazdu, wybrać opcję wjazdu lub podróży w dwie strony, określić liczbę biletów w taryfie normalnej oraz ulgowej, a następnie zaznaczyć "dodaj do koszyka".

4. Następny etap to podsumowanie, w którym opisane są wybrane bilety oraz wyświetlają się propozycje dodatkowych zakupów, które również można w tym miejscu poczynić. Jeżeli zamawiający nie chce nic zmieniać, ani dodawać powinien wybrać opcję "przejdź do kasy", a jeżeli chce coś do swojego koszyka dodać (w tym bilet) - opcję "kontynuuj zakupy".

5. Wybrać metodę odbioru biletów (sms, e-mail lub doładowanie PKLpass), a następnie przejść do następnego kroku "podaj swoje dane".

6. Następnym etapem jest wybór opcji zakupu:

• jako klient już zarejestrowany (wówczas trzeba się zalogować)

• klient, który nie posiada konta (można założyć konto)

• klient bez konta (istnieje również możliwość zakupu bez zakładania konta internetowego na stronie PKL)

7. W kolejnym kroku należy uzupełnić wymagane dane osobowe i przejść do kroku 3, "sprawdź szczegóły"

8. Następny etap to sprawdzenie zamówienia, a także wpisanie danych osobowych, które znajdują się w zakładce podsumowanie i – jeżeli wszystko się zgadza – przejście do kroku 4, "potwierdzenie zakupu".

9. Ostatni krok to wybranie metody płatności oraz dokonanie przelewu.

Po wykonaniu wymienionych kroków, bilet zostaje przesłany formie sms lub e-mail albo zasili konto PKLpass osoby zamawiającej.