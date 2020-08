Kasprowy Wierch. PKL wprowadza imienne bilety na kolej linową

Turyści kupujący bilet na przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch zobowiązani są do podania imiennych danych, które się na nim znajdą. Co ważne, w przypadku zakupu kilku biletów w jednej transakcji pobierane są dane osobowe od jednego pasażera. Przed wejściem do wagonika konieczne jest okazanie pracownikom obsługi PKL dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. dowodu osobistego, paszportu czy legitymacji szkolnej. Zmiany danych osobowych można dokonać na 24 godziny przed terminem wyjazdu.

Bilety na Kasprowy Wierch można zarezerwować na wybraną datę i godzinę w sklepie internetowym PKL. To duże ułatwienie, bo kolejki do kas potrafią stać nawet kilka godzin. Rezerwując bilet przez internet, zyskujemy pewność wjazdu bez zbędnego oczekiwania w kolejce. "By podnieść bezpieczeństwo sanitarne i umożliwić zachowanie dystansu pomiędzy osobami w kolejce do kasy, większość biletów na wyjazd koleją PKL Kasprowy Wierch dostępna jest właśnie w sklepie internetowym" - czytamy w komunikacie.