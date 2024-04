Kobieta zamarła. Do jej domu wszedł aligator

Hollenback przyznała, że jej drewniane podłogi są śliskie, przez co aligator miał problemy z poruszaniem się. Mimo to udało mu się przedostać do kuchni, gdzie utknął. - On po prostu pełzał do przodu i w końcu utknął w kuchni między wyspą a lodówką - powiedziała kobieta. - Był wyraźnie zdenerwowany, a ja się bałam - dodała.