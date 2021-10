Kogo przyciąga Polska? "60 proc. turystów to młodzi mężczyźni"

Średni wiek turystów przybywających do Polski

Turyści wybierający Polskę za swój cel to głównie osoby w wieku 25-39 lat. Stanowią one około 45 proc. wszystkich przyjezdnych. Tuż za nimi uplasowali się przedstawiciele grupy wiekowej 40-60 lat na poziomie około 33 proc. Co ciekawe, większość z nich to mężczyźni - aż 61 proc.