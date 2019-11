Koh Tao w Tajlandii. Nazywa się ją "wyspą śmierci"

Wyspa Koh Tao jest jednym z najpiękniejszych miejsc wakacyjnych w Tajlandii. Jednak ostatnio ciąży na niej złowroga sława. Od 2014 r. zginęło tam lub zniknęło dziewięciu europejskich turystów.

Wyspa Koh Tao jest jednym z najpiękniejszych miejsc wakacyjnych w Tajlandii. Często opisywana jest w magazynach podróżniczych i wymieniana w rankingach na najlepsze miejsca na urlop. Teraz znowu nazwa wyspy przewija się w mediach, jednak z zupełnie innego powodu. Coraz częściej dochodzi na niej do przestępstw. Mowa m.in. o sytuacji z czerwca br., kiedy to zgwałcono 19-letnią brytyjską turystkę. Sprawa ta obnażyła również mało skuteczne działania policji, która nie podjęła wystarczających czynności, aby ująć zwyrodnialców.

Co więcej, początkowo mundurowi zaprzeczali, że doszło do gwałtu i aresztowano kilkanaście osób za umieszczanie informacji na Facebooku. Policja wydała również nakazy aresztowania dziennikarki lokalnej gazety i administratora strony na Facebooku w Kalifornii.

"Turyści wszędzie chodzą w bikini"

Tajlandię odwiedziło w ubiegłym roku ok. 35 milionów turystów, jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych, promuje się jako "Kraina uśmiechów". Jednak przedstawiciele rządu, choć wrażliwi na krytykę, zwracają uwagę na kuszący strój odwiedzających ich kraj obcokrajowców.

– Turyści uważają, że nasz kraj jest piękny i bezpieczny i mogą robić, co tylko zechcą. Chodzą więc w bikini gdziekolwiek się da – mówił wówczas w mediach premier Prayuth Chan-ocha. – Czy chodzenie w bikini w Tajlandii jest bezpieczne? Tylko wtedy, gdy nie jesteście piękni i atrakcyjni – dodał.

Wkrótce premier się zreflektował i przeprosił za swoje słowa, mówiąc, że chodziło mu o to, że zagraniczni goście powinni być ostrożni.

Wprawdzie złapano i skazano na karę śmierci dwóch mężczyzn – to jednak wciąż pozostają wątpliwości, czy schwytano prawdziwych sprawców. Pojawiły się zastrzeżenia w kwestii śladów DNA i postępowania policji. Wiele mówiło się o tym, że robotnicy będący imigrantami z Birmy zostali najzwyczajniej wrobieni.

Na wyspie zamordowano również w 2015 r. Francuza, Dmitrija Povse’a, który został powieszony z rękami związanymi za plecami. Policja uznała to za samobójstwo. W ubiegłym roku rosyjska turystka, Valentina Novozhyonova, 23-latka, zniknęła ze swoim sprzętem do nurkowania. Mundurowi doszli do wniosku, że utonęła. W październiku zaś utonął 33-letni Mołdawianin Alexandr Bucspun, po tym, jak poszedł pływać późno w nocy. Kryminalni wykluczyli udział osób trzecich. Raporty sporządzone przez służby oraz prace podczas śledztwa wzbudzają wśród członków rodzin wiele wątpliwości.