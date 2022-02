Kolejny europejski kraj zniósł restrykcje wjazdowe. Koniec z testami

Europa powoli się otwiera. Kolejnym krajem, który można wpisać na listę dostępnych bez testów czy szczepienia jest Norwegia. Podróżujący do perły Skandynawii nie muszą też rejestrować swojego pobytu. Turyści już zacierają ręce. Norwegia nie należy do najtańszych krajów, ale za to loty można kupić w bardzo niskich cenach - np. do Oslo polecimy z Polski od 47 zł w obie strony.