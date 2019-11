WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Kolejny przewoźnik lotniczy stawia na kobiety. Całe załogi utworzone z pań Choć kobiet pilotów wciąż jest stosunkowo niewiele, to sytuacja stopniowo się zmienia na lepsze. Linie lotnicze coraz częściej stawiają na kobiety. Mało tego, niektóre samoloty obsługują załogi, które w całości złożone są z kobiet. Tworzenie takich żeńskich zespołów za punkt honoru wzięły sobie też amerykańskie linie Delta. Linie Delta Air Lines tworzą całe załogi złożone z kobiet (Shutterstock.com) Opanowane, obowiązkowe, ale przede wszystkim świetnie wyszkolone. Takie określenia nie są rzadkością, gdy chodzi o ocenę pracy kobiet pilotów. Jest ich coraz więcej i – jak twierdzą eksperci – w niczym nie ustępują swoim kolegom. Bo gdy chodzi o bezpieczeństwo na wysokości 10 km, nie może być mowy o żadnych kompromisach. A w związku z tym, że panie radzą sobie w tym fachu doskonale, operatorzy lotniczy coraz częściej oddają swoje stery w ich ręce. Sam zawód pilota przestaje być zaś typowo męskim zajęciem. Co więcej, przewoźnicy starają się nawet promować ten fach wśród kobiet. Taki kierunek obrały m.in. linie Delta Air Lines. Jeden z najbardziej znanych na świecie przewoźników coraz częściej decyduje się też na tworzenie załóg, które złożone są z samych kobiet. Nowa strategia przewoźników Delta chce stać się wzorem dla innych linii lotniczych. Drugi największy przewoźnik na świecie pragnie, by kobiety piastujące funkcję kapitanów i oficerów na pokładach należących do niego maszyn, przestały stanowić zjawisko nadzwyczajne. Stąd też koncepcja tworzenia żeńskich załóg oraz angażowanie się w rozmaite akcje, które mają promować zawód pilota już wśród młodych dziewczyn. Zobacz też: Marcin Margielewski o książce "Byłam arabską stewardessą". Prawdziwa historia Polki Firma zorganizowała niedawno ciekawą akcję. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewcząt w Lotnictwie zabrała na pokład jednego ze swoich samolotów 120 dziewczyn w wieku od 12 do 18 lat. Wszystkie one wybrały się do należącego do NASA Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona w Teksasie. Aby podkreślić, jak ważne jest zwiększenie zatrudnienia kobiet w lotnictwie, Delta zdecydowała, że cały lot od początku do końca zostanie obsłużony wyłącznie przez panie. To one przeprowadziły kontrolę kart pokładowych i obsługiwały płytę lotniska. Tego dnia wśród członków załogi znalazły się też wyłącznie kobiety. Panie usiadły też oczywiście za sterami maszyny. Shutterstock.com Podziel się Linie Delta starają się w taki sposób uświadomić, że stereotyp, zgodnie z którym praca pilota nie jest zajęciem dla kobiet, nie ma we współczesnym świecie racji bytu. I, jeśli tylko dziewczyny mają na to ochotę, mogą zrealizować swoje marzenia o lataniu i podróżowaniu po całym świecie. Beth Poole, która w liniach Delta odpowiada za szkolenie pilotów, wyjaśniła, że jednym z ważnych celów przewoźnika jest zdecydowane zwiększenie reprezentacji kobiet wśród pilotów. Dlatego firma chce realizować kampanię nawet wśród młodych dziewczyn i przekonywać je, że latanie jest również dla nich. Ma tym samym nadzieję, że największe talenty wśród nich zasiądą za jakiś czas w kokpicie wielkich pasażerskich samolotów. Idzie nowe! Linie Delta już teraz chwalą się sukcesami i przyznają, że wśród nowo zatrudnianych pilotów znajduje się u nich coraz więcej kobiet (obecnie współczynnik ten wynosi 7,4 procent). Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych kobiety wykonujące zawód pilota stanowią obecnie ok. 5 proc. Taki sam jest również globalny wskaźnik udziału kobiet w tym rynku. Ale w wielu krajach już teraz realizowane są projekty, które mają przyczynić się do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w tym zawodzie. Delta nie jest zatem jedyną firmą, która chce się szczycić tym, że zatrudnia coraz więcej pań. Niektórzy z operatorów umieszczają nawet na swoich kanałach w serwisie YouTube pokazowe filmiki, demonstrujące profesjonalizm pań zatrudnionych w tej roli. Wiele z nich chętnie dzieli się swoimi radami, które mogą ułatwić podjęcie decyzji przyszłym adeptkom lotnictwa. – Co mogę powiedzieć dziewczynom, które chciałyby latać? Po prostu to zróbcie. Być może to wypchnie was nieco poza strefę komfortu, ale sprawi również, że zacznie dziać się magia – wyjaśnia Jessica Sundquist Ahlberg, która pracuje dla linii Norwegian, zasiadając w roli kapitana za sterami Boeinga 787, a wcześniej przez wiele lat pracowała w liniach Ryanair. Ale składające się w całości z kobiet załogi kokpitowe można dziś spotkać w wielu innych firmach na całym świecie. W liniach Emirates czy Etihad złożone wyłącznie z przedstawicielek płci pięknej ekipy zasiadają za sterami prawdziwego giganta przestworzy – Airbusa A380. Ba! Kobietę pilota można spotkać dziś już też w liniach lotniczych z Arabii Saudyjskiej, czyli kraju, gdzie jeszcze niedawno kobietom nie było wolno prowadzić samochodu. Niespodzianką może być fakt, że najmniejsza dysproporcja, gdy chodzi o różnorodność płciową, występuje na tym rynku w Indiach. To o tyle ciekawe, że jeszcze w 2012 r. uznano, że spośród wszystkich krajów wchodzących w skład G20, to właśnie tam najtrudniej jest być kobietą. Pod względem procentowego udziału kobiet w tym zawodzie, kraj ten pozostaje liderem. Szacuje się, że panie stanowią tam 13 proc. wszystkich pilotów.