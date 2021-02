Kolumbia. Z gardła wędkarza wyciągnięto 18-centymetrową rybę

Do szpitala Santander Herrera w mieście Pivijay trafił duszący się młody mężczyzna. Nie był w stanie przekazać lekarzom, co się stało, dlatego medycy od razu przystąpili do diagnozy. Po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego okazało się, że w przełyku wędkarza znajduje się ryba. Kiedy lekarze myśleli, że już tracą pacjenta, udało się wyciągnąć z jego gardła morskie stworzenie. Ryba miała aż 18 cm długości.