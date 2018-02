Kończą się miejsca na majówkę. Planujemy urlop wcześniej niż rok temu

Już ponad dwa razy więcej Polaków zarezerwowało majówkę za granicą w porównaniu z 2017 r. Nic dziwnego - wystarczy wziąć 3 dni urlopu, aby mieć aż 9 dni wolnego. W biurach podróży oferta szybko się kurczy, więc obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

W tegoroczną majówkę wolnym można cieszyć się od 28 kwietnia do 6 maja . By tak się stało wystarczy wziąć 3 dni urlopu.

A jeśli majówka, to last minute? Tak było przez ostatnich kilka lat, ale w tym roku Polacy postawili na zakupy w przedsprzedaży. Wybrali "first minute" i oferty wykupują już od kilku miesięcy. – To oznacza, że produkt na półce jest już od jesieni i można go kupić z dużym rabatem, niską zaliczką i pakietem gwarancji. W last minute pozostaje tylko element przeceny, więc Polacy zmienili przyzwyczajenia – mówi Anna Podpora z portalu Wakacje.pl.