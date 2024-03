Koniec pewnej ery w turystyce. Pierwszy kraj się ugiął

– W ostatnich latach turystyka drastycznie się zmieniła. Zapotrzebowanie na centra informacji turystycznej spadło, a chęć szukania informacji w internecie znacząco wzrosła. Nasze badania pokazują, że mamy wielką rolę do spełnienia, by zapewniać turystom dostęp do informacji, zanim rozpoczną swoją podróż. Danie pierwszeństwa modelowi cyfrowego dostępu do informacji pozwoli nam dotrzeć do naszych potencjalnych gości na wczesnym etapie planowania ich podróży, gdy będziemy mogli mieć wpływ na ich decyzje – przekazał John Turso, przewodniczący VisitScotland, cytowany przez portal Fly4free.