Kontroler w USA pomylił kierunki. Niewiele brakowało do tragedii

kontroler ruchu lotniczego pomylił kierunki. Niewiele brakowało, aby samolot lecący z Los Angeles do Tajpej uderzył w górę o wysokości 1742 m n.p.m.

Jak podaje "The Independent", na lotnisku w Los Angeles doszło do nietypowego zdarzenia. Samolot tajwańskich linii Eva Air, który wystartował z amerykańskiego portu, miał lecieć do stolicy Tajwanu - Tajpej.