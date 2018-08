Wybuch w samolocie Ryanaira. Pasażerowie w panice opuszczali maszynę

Urlop turystów lecących na Ibizę zaczął się koszmarnie. Tuż przed startem samolotu u jednej z osób wybuchła bateria w telefonie. Pasażerowie zostali natychmiast ewakuowani z maszyny.

We wtorek ok. godz. 17:30 na lotnisku w Barcelonie, tuż przed odlotem na Ibizę, doszło do groźnego zdarzenia. Jednemu z pasażerów wybuchła bateria w telefonie. Podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji podróżnych.