Kontrowersyjny precedens. "Oczyścili nomenklaturę botaniczną z haniebnego, rasistowskiego języka"

Botanicy podjęli decyzję

Jest to pierwszy raz, kiedy botanicy głosowali nad zmianą nazw, które mogą być obraźliwe dla jakiejś społeczności. Chodzi o odniesienie do słowa "caffra" - terminu używanego w okresie apartheidu do dyskryminacji czarnych ludzi w Południowej Afryce. Zastępujące je słowo "affra" zwyczajnie sugeruje, że gatunek pochodzi z Afryki. Decyzja wyeliminowała więc literę "c" w ponad 300 naukowych nazwach roślin, glonów i grzybów.