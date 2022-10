Korona Statuy Wolności otwarta dla turystów po ponad dwóch latach. Biletów brak

Statua Wolności to posąg na wyspie Liberty Island u ujścia rzeki Hudson do Oceanu Atlantyckiego. Jest wysoka na 46,5 m, a wraz z cokołem ma aż 93 m. To symbol wolności, ale także Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych. Ten monumentalny obiekt został wzniesiony w latach 1884–1886. Był darem narodu francuskiego dla amerykańskiego, upamiętniającym przymierze obu krajów w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych