Koronawirus. Jak Polacy wspominają ostatnie pół roku podróżowania w pandemii?

Powrót z zagranicy na ostatnią chwilę

Takich ludzi jak my, były w tym czasie tysiące. Niektórzy wracali z urlopów, inni z pracy. Cel był prosty. Dotrzeć do domu jak najszybciej, bo kiedy pojawia się zagrożenie, wszyscy chcą być blisko rodziny.

Praca w Szwecji, kwarantanna w Gdańsku

- Sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie. Dodatkowo Polska i Szwecja wprowadzały inne restrykcje. Po jednym z powrotów do kraju, musiałem odbyć dwutygodniową kwarantannę, w Szwecji takiego obowiązku nie było. Były też oczywiście testy na koronawirusa, na szczęście z wynikiem negatywnym - opowiada pan Zbyszek. - Najgorsza jest niepewność. Nie tylko ta dotycząca zdrowia, ale też sytuacji. Ostatnio wszystko się unormowało, ale rosnąca liczba zachorowań sprawia, że wyjeżdżając teraz nie wiem, co będzie za miesiąc. Czy będzie obowiązkowa kwarantanna czy nie, czy będą testy czy nie. Sam też nie wiem, czy wracać do domu, do bliskich, czy lepiej zdecydować się na samoizolację, żeby nie ryzykować, że zarażę rodzinę - zastanawia się pan Zbyszek.