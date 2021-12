Pierwsza osoba w Chinach z wykrytym Omikronem. Przyleciała z Warszawy

Władze kraju stosują strategię "zero covid" i utrzymują surowe restrykcje dotyczące wjazdu z zagranicy. Osoby powracające i przybywające do Chin kierowane są na obowiązkową - co najmniej dwutygodniową - kwarantannę w wyznaczonych ośrodkach w mieście przylotu. Co więcej, wszyscy w czasie izolacji są wielokrotnie badani na koronawirusa.