Koronawirus. Stan wyjątkowy w Czechach przedłużony. Do kiedy potrwa lockdown?

Czeski parlament przedłużył stan wyjątkowy o 22 dni. Oznacza to, że znaczne obostrzenia będą obowiązywać do 12 grudnia. Podróżni z Polski wciąż nie mogą wjeżdżać na teren Czech.

Premier Czech Andrej Babisz powiedział, że rząd występuje z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego, "aby osiągnąć decydujący zwrot w walce z pandemią koronawirusa". Podkreślił, że ostatnie dane świadczą o poprawianiu się sytuacji, co jest wynikiem wprowadzonych przez rząd restrykcji.

Minister zdrowia Jan Blatny zwrócił uwagę, że stan wyjątkowy jest potrzebny do utrzymania zmniejszonych kontaktów międzyludzkich oraz innych zakazów. Nawiązując do zbliżającego się okresu przedświątecznego, ostrzegał przed zbyt szybkim luzowaniem restrykcji. "Wszyscy będziemy chcieli kupić prezenty. Razem z nimi kupimy chorobę i przyniesiemy ją do rodzin" - ostrzegał.

Lockdown w Czechach - obniżenie poziomu restrykcji

Minister zdrowia dodał, że ostatnie dane dotyczące rozwoju pandemii pozwalają na obniżenie obowiązującego piątego, najwyższego stopnia restrykcji do poziomu czwartego. O zmianie chce dyskutować na piątkowym posiedzeniu rządu. W przypadku pozytywnej decyzji gabinetu ograniczenia zostałyby złagodzone w środę 23 listopada. Zmiany mają pozwolić na powrót do szkół 25 listopada ostatnich roczników szkół średnich oraz studentów kończących studia, ale zajęcia będą mogły odbywać się w grupach do 20 osób.

W środę wznowiono naukę stacjonarną w dwóch pierwszych klasach szkół podstawowych. Pozostali uczniowie szkół podstawowych, po planowanej zmianie poziomu ograniczeń, będą chodzić do szkoły od 30 listopada w systemie hybrydowym.

Inne zmiany w obowiązujących ograniczeniach dotyczą liczby uczestników ślubów i pogrzebów - podwyższenie jej z 15 do 20, mogą zmienić się godziny obowiązywania zakazu nocnego wychodzenia z domu z godz. 21:00 na 23:00. Zakaz gromadzenia się będzie obowiązywać od 6 osób, a nie dwóch, jak przewidują obecne regulacje.

Stan wyjątkowy w Czechach zaczął obowiązywać 5 października. Od 22 października na terytorium całego kraju wprowadzono swobodę przemieszczania się ograniczono do miejsc niezbędnych, czyli: praca, dom, lekarz, zakupy pierwszej potrzeby. Wprowadzono powszechny obowiązek noszenia maseczek i zakaz zgromadzeń (powyżej 2 osób). Od 28 października obowiązuje godzina policyjna, co oznacza zakaz wychodzenia z domu od godziny 21:00 do 5:00. Pozostałe obiekty (np. restauracje, sklepy inne niż spożywcze i drogerie, miejsca rekreacji) pozostają zamknięte do odwołania.

Wjazd na teren Czech dla Polaków

Przypomnijmy, że od 9 listopada podróżni z Polski nie mogą wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. "Semafor" umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa.

Jak czytamy na gov.pl, wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostały objęte m. in. osoby z poniższego katalogu, które przy pobycie powyżej 12 h w kraju wysokiego ryzyka zobligowane są do testowania PCR i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,

posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,

cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,

członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej, pracownicy transportu międzynarodowego,

oraz;

jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci)

w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami,

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.: pracownicy transportu międzynarodowego, obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy tranzytem, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych, dzieci poniżej 5 roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Źródło: PAP, gov.pl

