Koronawirus: statku nie wpuszczono do portu. Ludzie wyskakiwali za burtę

Wśród członków załogi statku pasażerskiego Lambelu podejrzewa się zakażenie koronawirusem. Statku nie wpuszczono do portu Maumere na wyspie Flores, a rozgoryczeni pasażerowie skakali do wody. Chcieli dotrzeć na ląd wpław. Do sieci trafiło wideo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pasażerowie indonezyjskiego statku wpadli w panikę (Facebook.com/Pelayaran Nasional Indonesia)