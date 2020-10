Koronawirus w Portugalii. Kraj wprowadził stan klęski żywiołowej

Stan klęski żywiołowej w Portugalii

- Zmiany, które weszły w życie w nocy, dotyczą głównie ograniczania spotkań towarzyskich. W tej chwili w miejscach publicznych nie powinno się gromadzić więcej niż 5 osób (do wczoraj było to 10 osób) - tłumaczy w rozmowie z WP Ewa Waligórska z Tourismo de Portugal. - Dotyczy to również stolików w restauracjach czy kawiarniach. Zawieszone są wszelkie uroczystości i imprezy studenckie (początek roku akademickiego tradycyjnie obfitował w takie wydarzenia). Wesela i inne uroczystości rodzinne mogą się odbywać z udziałem do 50 osób.