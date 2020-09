Koronawirus. Zakaz lotów. Czy Francja trafi na nową listę?

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "RMF FM", Francja może zostać wpisana na listę krajów objętych zakazem lotów do Polski. Projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowy do końca tygodnia.

Póki co MSZ zaleca wstrzemięźliwość w podróżach zagranicznych. "W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie i pojawianiem się nowych ognisk zakażeń koronawirusem MSZ zaleca daleko idącą wstrzemięźliwość w planowaniu wyjazdów zagranicznych. Przypominamy, że podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych" - czytamy w komunikacie MSZ opublikowanym 7 września.

Zakaz lotów do Francji - od kiedy?

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Francja zostanie objęta zakazem lotów, ale jeśli tak się stanie, to Polacy, którzy przebywają w tym kraju, a będą chcieli wrócić do domu, będą musieli wracać do Polski np. z przesiadką w innym kraju nieobjętym zakazem lub rejsem ewakuacyjnym przygotowywanym przez LOT.